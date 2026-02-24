chi sono fedez e marco masini cantanti in gara al festival di sanremo 2026

Fedez e Marco Masini partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male necessario”, scritto a quattro mani. La causa di questa collaborazione deriva dalla volontà di unire stili musicali diversi e sorprendere gli spettatori. Entrambi hanno deciso di condividere il palco per presentare un pezzo che riflette le loro esperienze e visioni artistiche. La loro presenza in gara suscita curiosità e attira l’attenzione di molti appassionati di musica.

. Per il 76esimo Festival di Sanremo del 2026, Fedez e Marco Masini torneranno insieme sul palco dell’Ariston come duo in gara con il brano “Male necessario”, un inedito scritto a quattro mani pensato per unire due linguaggi musicali diversi e sfidare le aspettative del pubblico. Si tratta di una coppia molto interessante, considerata tra i favoriti della vigilia per la vittoria finale. Ma chi sono Fedez e Marco Masini? Qual è la carriera e la vita privata? Ecco tutte le informazioni. Chi è Fedez. Federico Leonardo Lucia, noto come Fedez, è nato a Milano il 15 ottobre 1989 ed è uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'intervista a Fedez e Marco Masini - Festival di Sanremo 2026

