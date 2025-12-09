Giunta regionale di Fico si fa largo Marco Sarracino Pd vicepresidente con delega al Lavoro Casillo ai Trasporti
Marco Sarracino, volto della segreteria nazionale del Pd, potrebbe diventare vicepresidente della giunta regionale Campania con delega al Lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuova giunta regionale Marche, schema a sei
Il rebus della nuova giunta regionale tra la granata Bugaro e il patto di Antonini
Agricoltura toscana, finanziamenti dalla giunta regionale: oltre 1,6 milioni di euro per foreste, ambiente e produzioni tipiche
La giunta regionale, attraverso una delibera, dà il via libera al progetto di avvio sperimentale del Numero europeo armonizzato 116117 in Friuli Venezia Giulia. Ecco di cosa si tratta - facebook.com Vai su Facebook
Approvata a maggioranza la proposta di deliberazione della Giunta regionale per l’accorpamento del Presidio Sant’Anna all’Azienda ospedaliera Infantile Regina Margherita (O.I.R.M.), con conseguente ridenominazione in “A.O. O.I.R.M. - Sant’Anna”. #opencr Vai su X
