Confcommercio Mauro Mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna, Mauro Mambelli è stato eletto vicepresidente regionale con delega al turismo, confermando così il suo ruolo di rilievo nel settore. La nomina sottolinea l’impegno dell’associazione nel rafforzare la rappresentanza e lo sviluppo economico della regione, in un contesto di crescita e innovazione per il commercio e il turismo locale.

confcommercio mauro mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo

© Ravennatoday.it - Confcommercio, Mauro Mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo

L’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna ha confermato per acclamazione, per il quadriennio 2025-20230, Enrico Postacchini quale presidente Regionale di Confcommercio che raggruppa le 14 Associazioni Confcommercio territoriali e le Federazioni di categoria regionali di settore, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Giunta regionale di Fico, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti

Leggi anche: Il direttore del Marina di Pescara, Bruno Santori, eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

confcommercio mauro mambelli elettoMauro Mambelli eletto VicePresidente Confcommercio Emilia-Romagna con delega al turismo - L’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna ha confermato per acclamazione, per il quadriennio 2025- ravennawebtv.it

Confcommercio, Postacchini confermato presidente regionale - Enrico Postacchini è stato confermato per acclamazione, dall'assemblea elettiva, presidente regionale di Confcommercio Emilia- ansa.it

Confcommercio, 'bene risorse per sicurezza, accesso sia equo - "Accogliamo con favore l'annunciato incremento delle risorse per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è un passo nella giusta direzione", dice il vicepresidente di Confcommercio, Mauro Lusetti, a ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.