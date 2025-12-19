Confcommercio Mauro Mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo

Durante l’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna, Mauro Mambelli è stato eletto vicepresidente regionale con delega al turismo, confermando così il suo ruolo di rilievo nel settore. La nomina sottolinea l’impegno dell’associazione nel rafforzare la rappresentanza e lo sviluppo economico della regione, in un contesto di crescita e innovazione per il commercio e il turismo locale.

