Confcommercio Mauro Mambelli eletto vicepresidente regionale con delega al turismo
Durante l’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna, Mauro Mambelli è stato eletto vicepresidente regionale con delega al turismo, confermando così il suo ruolo di rilievo nel settore. La nomina sottolinea l’impegno dell’associazione nel rafforzare la rappresentanza e lo sviluppo economico della regione, in un contesto di crescita e innovazione per il commercio e il turismo locale.
L’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna ha confermato per acclamazione, per il quadriennio 2025-20230, Enrico Postacchini quale presidente Regionale di Confcommercio che raggruppa le 14 Associazioni Confcommercio territoriali e le Federazioni di categoria regionali di settore, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Giunta regionale di Fico, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti
Leggi anche: Il direttore del Marina di Pescara, Bruno Santori, eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio
Mauro Mambelli eletto VicePresidente Confcommercio Emilia-Romagna con delega al turismo - L’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna ha confermato per acclamazione, per il quadriennio 2025- ravennawebtv.it
Confcommercio, Postacchini confermato presidente regionale - Enrico Postacchini è stato confermato per acclamazione, dall'assemblea elettiva, presidente regionale di Confcommercio Emilia- ansa.it
Confcommercio, 'bene risorse per sicurezza, accesso sia equo - "Accogliamo con favore l'annunciato incremento delle risorse per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è un passo nella giusta direzione", dice il vicepresidente di Confcommercio, Mauro Lusetti, a ... ansa.it
80 ANNI DI CONFCOMMERCIO – LE VOCI DEL TERRITORIO L’ex Sindaco di San Mauro Pascoli, Miro Gori: “Confcommercio lavora per le imprese e per il bene di tutta la città” Miro Gori, figura di spicco della vita culturale e civica del territorio – saggista, poet - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.