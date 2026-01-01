Boato in piazza | petardo esplode in mano a un ragazzino mano dilaniata
Nella notte di Capodanno a Brescia, un giovane ha subito gravi ferite alla mano dopo aver fatto esplodere un petardo inaspettatamente. L’incidente è avvenuto circa un’ora prima della mezzanotte, trasformando un momento di festa in un episodio di emergenza. Sul posto sono interventi le autorità per gestire la situazione e prestare soccorso.
Mancava circa un'ora alla mezzanotte quando la festa di Capodanno si è trasformata in lunghi istanti di paura, nel cuore di Brescia. Erano da poco passate le 22.50 di mercoledì 31 dicembre quando, in piazza Vittoria, un boato improvviso e le urla hanno interrotto bruscamente i festeggiamenti.
