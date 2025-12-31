Il nuovo anno porterà la riqualificazione di piazza Marconi

Da padovaoggi.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Carmignano di Brenta ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028 nel penultimo giorno del 2025. Tra gli interventi previsti, spicca la riqualificazione di piazza Marconi, un intervento volto a migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo e il miglioramento del centro cittadino nei prossimi anni.

Nel penultimo giorno del 2025 il consiglio comunale di Carmignano di Brenta ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. Un documento che conferma la solidità dell’azione amministrativa del gruppo di maggioranza “Noi Carmignano – Pasqualon Sindaco”, capace di coniugare rigore nei conti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Via Augusta, con il nuovo anno via alla riqualificazione

Leggi anche: Il nuovo volto di Piazza San Francesco: ecco come diventerà, i dettagli dell'intervento di riqualificazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

APPARTAMENTO TRILOCALE DI 115 MQ A ROMA (RM) IN ZONA MARCONI - RE/MAX AUREA

Video APPARTAMENTO TRILOCALE DI 115 MQ A ROMA (RM) IN ZONA MARCONI - RE/MAX AUREA

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.