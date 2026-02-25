Fanno esplodere dei botti in piazza e distruggono le luminarie e dei vasi due persone denunciate

Le indagini dei Carabinieri, supportate dalla videosorveglianza, hanno portato al deferimento di due uomini di 24 e 44 anni Si chiude il cerchio sulle indagini relative ai danneggiamenti avvenuti la notte di San Silvestro nel centro cittadino di Ceprano (Frosinone). I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone due uomini del posto, rispettivamente di 24 e 44 anni. Le accuse a loro carico sono pesanti: dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di danneggiamento aggravato, accensione ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. L'attività investigativa, scattata subito dopo i festeggiamenti di Capodanno, ha permesso di ricostruire la dinamica di una notte che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

