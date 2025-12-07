Botti illegali due persone denunciate

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due tarantini 37 e 36 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti di genere vietato in concorso tra loro.?Con l'approssimarsi della fine dell'anno che registra l'uso sconsiderato di fuochi d'artificio, il Team Artificieri della Questura di Taranto ha intensificato l'attività di contrasto alla vendita illegale di questi pericolosi "botti" di Capodanno.?Una mirata attività info-investigativa ha permesso ai poliziotti di raccogliere indizi utili a sospettare la compravendita di un considerevole quantitativo di artifizi pirotecnici, in corso al quartiere Paolo VI.

