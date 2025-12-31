Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza
Il padre, Nathan Trevallion, non sarà presente al cenone di Capodanno con i figli. Potrà incontrarli il 1° gennaio, sotto supervisione e in presenza di educatori e assistenti sociali, presso la casa famiglia di Vasto, dove i bambini sono affidati alla madre. La visita si svolgerà nel rispetto delle normative di tutela e sicurezza, garantendo il benessere dei minori in un contesto protetto.
Papà Nathan Trevallion resterà lontano dai piccoli la sera dell'ultimo dell'anno e potrà vederli solo il primo gennaio con un incontro protetto e alla presenza di educatori e assistenti sociali nella casa famiglia di Vasto dove sono ospitati con la madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
