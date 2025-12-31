Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza

Il padre, Nathan Trevallion, non sarà presente al cenone di Capodanno con i figli. Potrà incontrarli il 1° gennaio, sotto supervisione e in presenza di educatori e assistenti sociali, presso la casa famiglia di Vasto, dove i bambini sono affidati alla madre. La visita si svolgerà nel rispetto delle normative di tutela e sicurezza, garantendo il benessere dei minori in un contesto protetto.

Famiglia del bosco, le parole della tutor e il futuro dei bambini: staranno insieme a Natale? - A due giorni dall’udienza in Corte d’Appello, la tutor nominata dal Tribunale ha evidenziato lacune nell’istruzione. vanityfair.it

Famiglia nel bosco, la casa per Nathan ha una scadenza e a marzo cambierà tutto: ecco dove si trasferirà - Svolta per il caso della famiglia nel bosco: da marzo il casolare donato a Nathan Trevallion non sarà più disponibile ... virgilio.it

All’ultimo momento si è liberato un tavolo per il cenone del 31! Un’opportunità inaspettata per accogliere insieme il nuovo anno. Ceneremo insieme in un’ atmosfera magica tra candele e musica dal vivo, nella tranquillità della fattoria di Travalle. Saluteremo co - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.