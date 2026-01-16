Falsi certificati medici per truffare le assicurazioni respinto patteggiamento per 11 | Pene incongrue

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto le proposte di patteggiamento di 11 persone coinvolte in un’indagine sulle truffe alle assicurazioni tramite falsi certificati medici. La decisione si è basata sulla considerazione che le pene proposte risultavano inadeguate rispetto alla gravità dei reati. L’inchiesta, che ha già coinvolto 36 imputati, evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti fraudolenti nel settore assicurativo.

"Pene incongrue". Il giudice Rosaria Dello Stritto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinge le proposte di patteggiamento avanzate da 11 persone coinvolte in una maxi inchiesta sulle truffe alle assicurazioni per la quale altri 36 imputati sono stati già rinviati a giudizio.

