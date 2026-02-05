Fallimento Fwu anche bergamaschi tra i risparmiatori coinvolti

Un anno dopo il fallimento di Fwu Life Insurance, anche alcuni risparmiatori bergamaschi si trovano in difficoltà. La compagnia assicurativa lussemburghese ha lasciato senza soldi più di 100 persone, e tra queste ci sono anche cittadini della nostra provincia. Molti sono ormai preoccupati di perdere i loro risparmi, e le famiglie cercano di capire cosa fare ora. La situazione sembra complicarsi giorno dopo giorno, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui motivi del crac.

IL CASO. A un anno dal crack della compagnia assicurativa lussemburghese Fwu Life Insurance, che ha coinvolto oltre 100.000 risparmiatori italiani per circa 360 milioni di euro, partono le prime grandi cause contro gli intermediari che hanno venduto le polizze. Due i ricorsi depositati: il primo presso il Tribunale di Bergamo, per conto di cinque risparmiatori bergamaschi con investimenti per oltre 643.000 euro; il secondo presso il Tribunale di Verona, per conto di 10 risparmiatori provenienti da 8 diverse province italiane con investimenti per oltre 186.000 euro. «Il liquidatore lussemburghese nelle scorse settimane ha completato l'invio ai risparmiatori dei moduli per l'insinuazione al passivo, ma non esiste alcuna indicazione precisa né sulle tempistiche di erogazione dei rimborsi né sulle percentuali effettive di recupero - spiega l'avvocato Giovanni Franchi -.

