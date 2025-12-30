Musica dal Vino | arte musica e vini autentici al parco dei priori a Fossacesia

Lunedì 30 dicembre, al Parco dei Priori di Fossacesia, si terrà una nuova tappa di Musica dal Vino, un evento che combina musica, arte e vini artigianali. L'iniziativa, aperta a tutti, offre un’occasione per apprezzare autentici prodotti locali in un contesto culturale e conviviale, promuovendo la valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze del territorio.

Prenderà il via martedì 30 dicembre alle ore 17, al parco dei Priori di San Giovanni in Venere a Fossacesia, una nuova tappa di Musica dal Vino, il format culturale che unisce vino artigianale, musica e arte in un'esperienza multisensoriale aperta al pubblico.L'iniziativa, patrocinata dal Comune.

