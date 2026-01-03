Viaggio a Ptuj Best Heritage Town del 2026 | ecco com' è la più antica città della Slovenia tra terme vino e arte romana

Scopri Ptuj, la più antica città della Slovenia, riconosciuta come Best Heritage Town nel 2026. Questa affascinante località combina storia, arte romana, terme e tradizioni vinicole, offrendo un’esperienza completa in un contesto compatto. Ideale per visite culturali, degustazioni e relax, Ptuj rappresenta una destinazione autentica e ricca di tesori, perfetta per chi desidera immergersi nella storia e nella natura della regione.

È piccola ma offre di tutto, da tour in bici a degustazioni in cantini, arte, storia e terme dove celebrare il benessere. Sono due le strutture termali a Ptuj: il Parco termale con area interna ed esterna e con scivoli per i più piccoli e scatenati (costo 18 euro per l'ingresso giornaliero durante la settimana e 20 euro ... La città slovena di Ptuj è stata eletta migliore destinazione europea per il patrimonio culturale 2026 - La giuria dell'European Best Destination ha incoronato Ptuj come migliore città europea per il patrimonio culturale del 2026. Nato nel 1918 a Devincina, vicino a Trieste, Bogdan Grom è artista, viaggiatore, maestro. La sua vita è un continuo dialogo tra luoghi e culture: Praga, Trieste, Zagabria, Subotica, Ljubljana, Belgrado, Ptuj. Insegna arte a Trieste e New York, lasciando il segno

