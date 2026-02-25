’Fabbrichina’ nuova asta Oltre un milione di euro Ma stavolta il lotto è unico

C'è un numero che, più di altri, invita a drizzare le antenne: 1.031.000 euro. È la cifra fissata per l'asta del Piano Particolareggiato Atpa3 'La Fabbrichina-Vulcanica'. Un milione abbondante, insomma, per un lotto unico che, come già anticipato da La Nazione il 3 gennaio, rappresenta la vera novità di questa nuova tornata: un solo perimetro, un solo colpo, un'unica opportunità. Due mesi fa il giudice aveva autorizzato la procedura con lotto unico, comprendente tanto la Vulcanica quanto i noti "immobili collinari". Oggi quell'annuncio prende forma concreta. Inoltre, si può serenamente parlare di occasione da far fruttare.