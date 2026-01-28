Incassa oltre mezzo milione di euro del Lotto senza versarli | il gestore della ricevitoria condannato per peculato

Il gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano ha ricevuto una condanna definitiva per peculato. Secondo la sentenza, ha incassato oltre mezzo milione di euro senza versarli. La cifra proviene dalle giocate fatte dai clienti, ma lui non ha mai depositato quei soldi. La vicenda si è conclusa con la condanna e la conferma della pena in tribunale.

Il gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano è stato condannato in via definitiva per peculato per non aver mai versato oltre 505mila euro incassati come proventi delle giocate. La condanna, già inflitta dalla Corte d'Appello, è stata confermata dalla Cassazione stabilendo che le somme provenienti dalle giocate appartengono alla pubblica amministrazione fin dal momento della riscossione. La Cassazione ha respinto questa visione, giudicando inoltre inappropriato il paragone con l'albergatore che omette di versare l'imposta di soggiorno. I giudici hanno escluso le attenuanti generiche, osservando che la difesa si era limitata a sottolineare l'assenza di elementi negativi, senza indicare concreti "profili positivi meritevoli considerazione" in favore dell'imputato.

