Lotto gestore condannato per peculato | oltre mezzo milione di euro non versati allo Stato

La Cassazione ha confermato la condanna di un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano. L’uomo deve pagare una multa e risarcire lo Stato, dopo aver accumulato oltre 505mila euro non versati. Si tratta di una vicenda che mette in luce come alcune persone cercano di approfittarsi del sistema.

La sentenza definitiva della Cassazione. Un gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano è stato condannato in via definitiva per peculato per non aver riversato allo Stato oltre 505mila euro incassati dalle giocate. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna già stabilita in Appello, chiarendo che il denaro delle puntate è pubblico fin dal momento in cui viene riscosso e non diventa mai proprietà del titolare dell'esercizio. Il ruolo del concessionario come agente contabile. Secondo quanto riportato da Agipronews, nella sentenza la Suprema Corte ribadisce che il concessionario del gioco riveste la qualifica di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio.

Il gestore di una ricevitoria del Lotto in provincia di Milano ha ricevuto una condanna definitiva per peculato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

