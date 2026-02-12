Eventi a Napoli da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026 | Feste di Carnevale e San Valentino

Venerdì 13 febbraio a Napoli inizia un fine settimana ricco di feste. Tra carnevale e San Valentino, la città propone spettacoli, mostre e concerti. In programma anche visite guidate ai musei e teatro, per vivere appieno il weekend tra divertimento e cultura.

In occasione di San Valentino, il Centro Commerciale Campania celebra l'amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento inclusivo e aperto a tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Venerdì 13 febbraio, Piazza Campania si trasformerà in un suggestivo luna park a tema, dove divertimento, condivisione e solidarietà si incontrano per dare vita a un'esperienza coinvolgente pensata per grandi e piccoli. La Fiera del Vintage torna sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 20:00, al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista (Caserta Sud).

