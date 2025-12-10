Ocse traguardo storico dell’export l’Italia supera il Giappone e si colloca al quarto posto nel mondo | gufi annichiliti

L’Italia raggiunge un risultato storico nel commercio internazionale, superando il Giappone e posizionandosi al quarto posto tra i maggiori esportatori mondiali. Questo traguardo, riconosciuto dall’OCSE, rappresenta un importante miglioramento per l’economia italiana e testimonia la crescita e la competitività del sistema produttivo nazionale.

Un altro traguardo del governo italiano da incorniciare, che nessuna istituzione internazionale finora aveva mai messo nero su bianco: l’export italiano di merci ha superato quello del Giappone, conquistando il quarto posto mondiale. Gufi tutti giù dal trespolo. Mentre c’era chi preconizzava la catastrofe, l’export italiano di merci raggiunge un traguardo ragguardevole. Sul Sole 24 Ore Marco Fortis sottolinea: “Il sorpasso su Tokyo, già nell`aria sin dalla prima metà dallo scorso anno, si stava concretizzando, ma mancava un riconoscimento a livello mondiale. Ora finalmente è arrivato. Infatti, nel comunicato dell`Ocse “G2o International Trade”, del 21 novembre scorso, alla tabella 2 si può leggere chiaramente che nel terzo trimestre 2025 le esportazioni italiane, espresse in dollari correnti e destagionalizzate, hanno superato quelle del Giappone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ocse, traguardo storico dell’export, l’Italia supera il Giappone e si colloca al quarto posto nel mondo: gufi annichiliti

