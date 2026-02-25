Ex Milan Ronaldinho | Non mi piace guardare le partite di calcio vedo solo gli highlights

Ronaldinho non ha mai nascosto la propria passione per il Milan, pur avendo militato in altri top club europei come PSG e Barcellona. Il 17 luglio 2008, il popolo rossonero accoglieva il campione brasiliano in un San Siro gremito. Il suo acquisto fu spinto dall'allora presidente Silvio Berlusconi, desideroso di poter apprezzare le sue giocate con la maglia del Diavolo addosso. In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo 'MARCA', Ronaldinho si è espresso con toni critici sul calcio moderno. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni della leggenda brasiliana. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare porta al Milan i nuovi Milinkovic-Savic? Ecco chi ha messo nel mirino >>> "Non mi piace guardare le partite di calcio. Mi piace solo guardare gli highlights. 90 minuti sono troppi. A meno che non si tratti di una finale, di un derby o qualcosa di simile. Se non è una di quelle partite, non mi piace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao: “Per come gioco assomiglio a Neymar. Da piccolo mi ha ispirato Ronaldinho e…Rafael Leao, attaccante del Milan, ha condiviso su Instagram un video in risposta alle domande dei tifosi.

Kelly: "Sono cresciuto in affido, senza famiglia. Il calcio mi ha salvato, mi faceva guardare altrove"Kelly, cresciuto in affidamento senza una famiglia stabile, ha trovato nel calcio una via di salvezza e un punto di riferimento.

Rafa Leao parla della sua avventura al Milan e della rivalità con l'Inter "L'Inter si era interessata a me, ma non ero convito: in passato seguivo il Milan di Paolo Maldini e del mio idolo Ronaldinho. Sono contento di essere al Milan e di essere un punto di riferi