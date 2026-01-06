Milan Leao | Per come gioco assomiglio a Neymar Da piccolo mi ha ispirato Ronaldinho e…

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha condiviso su Instagram un video in risposta alle domande dei tifosi. Nel breve filmato, ha commentato le sue ispirazioni calcistiche, affermando di somigliare a Neymar nel modo di giocare. Ha inoltre ricordato come Ronaldinho, da bambino, abbia influenzato la sua crescita sportiva, offrendo uno sguardo autentico sulla sua personalità e sul suo percorso nel calcio.

Il Milan li ritrova insieme dal 1': contro il Genoa sarà l'ora della coppia Leao-Pulisic - 144 giorni dopo Leao e Pulisic potrebbero finalmente calcare insieme il prato del San Siro rossonero. milannews.it

Cagliari-Milan, Allegri: "Leao da centravanti non si addormenta. Scudetto? Troppo presto" - Milan, Allegri: 'Leao da centravanti non si addormenta. sport.sky.it

Moretto: "Il Milan sta lavorando il rinnovo di Leao: ha intenzione di gratificarlo per quello che sta dimostrando" x.com

#calciomercato #Milan, svolta per il futuro di #Leao: contatti iniziati per il rinnovo di contratto #SempreMilan - facebook.com facebook

