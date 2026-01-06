Milan Leao | Per come gioco assomiglio a Neymar Da piccolo mi ha ispirato Ronaldinho e…

Da pianetamilan.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha condiviso su Instagram un video in risposta alle domande dei tifosi. Nel breve filmato, ha commentato le sue ispirazioni calcistiche, affermando di somigliare a Neymar nel modo di giocare. Ha inoltre ricordato come Ronaldinho, da bambino, abbia influenzato la sua crescita sportiva, offrendo uno sguardo autentico sulla sua personalità e sul suo percorso nel calcio.

Con un video condiviso sul suo profilo Instagram il calciatore del Milan Rafael Leao, ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi fan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao per come gioco assomiglio a neymar da piccolo mi ha ispirato ronaldinho e8230

© Pianetamilan.it - Milan, Leao: “Per come gioco assomiglio a Neymar. Da piccolo mi ha ispirato Ronaldinho e…

Leggi anche: Milan, Bucchioni promuove Allegri: “Ha dato un’anima e un gioco. Su Rafael Leao dico questo”

Leggi anche: Milan, Leao al 90esimo: “La squadra è sulla giusta strada. Allegri mi ha detto…”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

milan leao gioco assomiglioLeao-Pulisic, è l'ora. La Gazzetta: "Il Milan ritrova il super duo" - È finalmente giunta l'ora di tornare a vedere Leao e Pulisic insieme in campo dal primo minuto. milannews.it

milan leao gioco assomiglioIl Milan li ritrova insieme dal 1': contro il Genoa sarà l'ora della coppia Leao-Pulisic - 144 giorni dopo Leao e Pulisic potrebbero finalmente calcare insieme il prato del San Siro rossonero. milannews.it

milan leao gioco assomiglioCagliari-Milan, Allegri: "Leao da centravanti non si addormenta. Scudetto? Troppo presto" - Milan, Allegri: 'Leao da centravanti non si addormenta. sport.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.