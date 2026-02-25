Ex Milan Kalulu | Dopo Inter-Juventus ho spento il telefono Hanno parlato in tanti

Non intendono placarsi le polemiche legate ad Inter-Juventus di due settimane fa. Pierre Kalulu, difensore bianconero ed ex calciatore del Milan (in rossonero dal 2020 al 2024), è stato uno dei protagonisti maggiori: la sua espulsione in seguito alla simulazione di Alessandro Bastoni ha fatto il gito del mondo. Il calciatore francese è voluto ritornare a parlare dell'argomento ai microfoni del quotidiano francese L’Equipe. Ecco, di seguito, le sue parole: «Frustrazione per quella gara? Ho spento il telefono per non alimentarla. Hanno parlato in tanti, ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle. I social? Sono stato tifoso anche io so come funzionano le critiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

