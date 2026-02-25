Ho spento il telefono in tanti hanno parlato | Kalulu racconta gli attimi dopo l’espulsione in Inter-Juventus

Quasi due settimane e la polemica Bastoni–Kalulu continua a trovare spazio nella cronaca sportiva ancora in questi giorni. Questa volta a parlare è stato proprio Pierre Kalulu, difensore della Juventus espulso dopo la simulazione di Bastoni nel match del 14 febbraio tra i bianconeri e l’Inter appunto: “Ho spento il telefono per non alimentarla. In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta”, ha dichiarato Pierre Kalulu nel corso di un’intervista a L’Équipe. I bianconeri avevano anche chiesto la “grazia” a Gravina, che però ha risposto con un secco no. “Meglio lasciarmi tutto alle spalle. Ma non credo che questo abbia influito sulla partita con il Galatasaray. Sembrerebbe che cerchiamo scuse, invece abbiamo sbagliato la partita”, ha spiegato il difensore bianconero a poche ore dalla sfida di ritorno di Champions League, dopo la sconfitta per 5-2 nella gara di andata in Turchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

