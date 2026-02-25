Kalulu e l’espulsione in Inter-Juve | Ho spento il telefono hanno parlato in tanti

(Adnkronos) – Pierre Kalulu torna a parlare dopo il rosso rimediato in Inter-Juventus. La seconda ammonizione comminata al difensore francese nel big match di San Siro, provocata dalla simulazione di Alessandro Bastoni, ha fatto scoppiare polemiche che hanno investito il centrale nerazzurro e tutto il calcio italiano, scottato dall'ennesimo errore arbitrale del campionato. Ma come ha vissuto Kalulu quell'episodio? "Io ho spento subito il telefono per non alimentare la polemica", ha rivelato all'Equipe il giocatore bianconero, atteso dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, "in tanti hanno parlato, ma alla fine la squalifica è rimasta". Ora Kalulu vuole solo ripartire: "Meglio lasciarmi tutto alle spalle. Ma non credo che l'episodio abbia influito nella partita con il Galatasaray (terminata 5-2 per i turchi, ndr). Altrimenti sembra che cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato la partita". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

