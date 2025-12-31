Ex Ilva a Flacks Group per 1 euro e 1.200 operai a casa la trattativa con il Governo

Il gruppo statunitense Flacks Group ha annunciato di aver concluso un accordo con il governo italiano per l’acquisto dell’ex Ilva di Taranto. La trattativa, che prevedeva un investimento simbolico di un euro e la tutela di circa 1.200 posti di lavoro, rappresenta una possibile svolta nella vicenda dell’acciaieria, storicamente al centro di questioni industriali e ambientali, e ora pronta a una nuova fase di gestione.

Sembra essere giunta alla fine la fase di acquisto dell'acciaieria ex Ilva. Il gruppo statunitense Flacks Group ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo per l' acquisizione del più grande impianto siderurgico d'Europa. Secondo quanto si apprende, Flacks dovrebbe investire fino a 5 miliardi di euro per l'ammodernamento e per l'elettrificazione dei forni. L' offerta è di 1 euro e prevede il mantenimento di 8.500 lavoratori. Questo si tradurrebbe in oltre 1.200 esuberi. Lo Stato italiano resterebbe comunque partner strategico con una quota del 40%. I sindacati si dicono preoccupati.

Ex Ilva: primero el anuncio, luego la desaceleración: las negociaciones en el Grupo Flacks han comenzado, pero la asignación sigue siendo incierta. - Unas horas después del anuncio de Flacks Group en redes sociales, llegó la aclaración: las negociaciones han comenzado, pero la venta no está completa. firstonline.info

Flacks Group Acquisisce Ex Ilva: Investimenti da 5 Miliardi per Rilanciare il Settore - Flacks Group prevede di investire 5 miliardi di euro per il rilancio dell'ex Ilva di Taranto, puntando a garantire un futuro sostenibile per l'industria siderurgica. notizie.it

L’ex Ilva al gruppo Flacks, investimenti fino a 5 miliardi. Il governo resta socio al 40% - la Repubblica x.com

Ex Ilva, accordo con Flacks Group: investimenti da 5 miliardi Ad annunciarlo il fondo statunitense su LinkedIn: il Governo italiano resta socio al 40%, ma i sindacati sono perplessi L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

