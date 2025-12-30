Ex Ilva si tratta in esclusiva con Flacks group | Raggiunto un accordo con il governo italiano

Ex Ilva di Taranto, accordo in esclusiva con Flacks Group. I commissari di Acciaierie d'Italia e degli stabilimenti in amministrazione straordinaria hanno ottenuto il via libera dai comitati di sorveglianza per avviare un negoziato esclusivo con il fondo di investimento statunitense. La trattativa rappresenta un passo importante per il futuro dello stabilimento e la ripresa economica del settore siderurgico italiano.

Novità per l'ex Ilva di Taranto. I commissari di Acciaierie d'Italia e degli stabilimenti in amministrazione straordinaria hanno ottenuto il via libera dai rispettivi comitati di sorveglianza per avviare il negoziato esclusivo con Flacks group, fondo di investimento statunitense. Il piano di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ex Ilva, si tratta in esclusiva con Flacks group: "Raggiunto un accordo con il governo italiano" Leggi anche: Ex Ilva, via libera alle trattative in esclusiva con Flacks Leggi anche: Ex Ilva, trattativa in esclusiva con il fondo Flacks. FdI attacca la procura che ha detto no al dissequestro dell’altoforno 1: “Intimidazione” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ex Ilva, conto alla rovescia. Cokeria, stop a tre batterie; Ex Ilva, attesa per l'offerta migliore. Flacks favorita; Ex Ilva: si attende la scelta tra le proposte d'acquisto dei fondi americani Flacks Group e Bedrock; Ex Ilva, slitta l'ufficializzazione della vendita: il 30 dicembre la decisione dei comitati di sorveglianza. Ex Ilva, ai commissari il via libera a trattare in esclusiva con Flacks - I commissari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria hanno ottenuto dai rispettivi di comitati di sorveglianza il via libera a procedere con il negoziato il via esclusiva con ... ansa.it

L’ex Ilva al gruppo Flacks, investimenti fino a 5 miliardi. Il governo resta socio al 40% - I comitati di sorveglianza hanno dato il via libera alla trattativa in esclusiva con il fondo statunitense. repubblica.it

Ex Ilva, via libera alla trattativa in esclusiva con Flacks Group - Via libera alla trattativa in esclusiva con Flacks Group per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. rainews.it

EX ILVA: OGGI PASSAGGIO DECISIVO PER AVVIARE LA PROCEDURA DI CESSIONE DELL’AZIENDA In programma la riunione dei comitati di sorveglianza - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.