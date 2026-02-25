Ex-Gkn serata di solidarietà al circolo Alberone

Pisa, 25 febbraio 2026 - Un’apericena di solidarietà per sostenere il progetto di reindustrializzazione dell’ex Gkn. L’appuntamento è per venerdì 27 febbraio al circolo Arci Alberone, a partire dalle 18.30, con una serata promossa dal collettivo Exploit, da Una Città in Comune, da Legambiente Pisa, da Chicco di Senape e dai circoli Ortaccio e Alberone. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al percorso di riconversione industriale avviato dopo la chiusura dello stabilimento. Durante la serata sono previsti interventi per fare il punto sulla vertenza e, a seguire, musica con dj Franka. Quella della ex-Gkn viene definita dai promotori come la lotta operaia più lunga della storia italiana, con oltre 1600 giorni di presidio permanente, 12 manifestazioni e due sentenze favorevoli in tribunale sui licenziamenti ritenuti illegittimi. Nel corso della vertenza si è sviluppata una collaborazione tra lavoratori, ricercatori precari, movimenti climatici e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

