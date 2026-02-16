Milano 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non rientrata in carcere Bollate dopo permesso nel 2011 omicidio di 81enne a Bonola

Alba Leonor Sevillano Zambrano, 42enne ecuadoriana, non è tornata in carcere a Bollate dopo un permesso, perché si sospetta abbia partecipato all’omicidio di un’anziana a Bonola nel 2011. La donna aveva ottenuto permessi di uscita dal carcere per tre anni, ma non ha più fatto ritorno, sollevando dubbi sulla sua presenza attuale. La polizia sta cercando di rintracciarla, mentre gli investigatori approfondiscono il suo coinvolgimento nel delitto.

Negli ultimi anni Alba era in regime di articolo 21, cioè usufruiva di permessi e uscite dal carcere da 3 anni, prima dell'evasione. La donna aveva il fine pena previsto nel 2032 La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano è evasa e non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dop.