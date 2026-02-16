Una detenuta condannata per omicidio ha scavalcato le recinzioni del carcere di Bollate durante un permesso premio. La donna, che avrebbe dovuto tornare in cella entro questa settimana, ha lasciato il carcere senza autorizzazione, facendo perdere le sue tracce. La fuga si è verificata mentre si trovava in visita medica all’interno dell’istituto penitenziario.

Doveva rientrare in carcere per scontare un permesso premio, visto che il suo fine pena era previsto nel 2023. Ma Alba Leonor Sevillano Zambrano, 42enne ecuadoriana, non è mai rientrata: era detenuta a Bollate, in provincia di Milano, dopo essere stata condannata per l’ omicidio di una donna di 81 anni, commesso 15 anni fa. Alba, incinta e fidanzata con un italiano, aveva dichiarato di aver aiutato la vittima, vicina di casa dei genitori del fidanzato, a portare la spesa. Una volta in casa, aveva strangolato la donna con il suo stesso foulard. Il giorno seguente aveva preso il bancomat dell’anziana, facendo poi diversi prelievi da 500 euro al giorno in diverse filiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Detenuta condannata per omicidio evade dal carcere di Bollate durante un permesso premio

