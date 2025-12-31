Evade dai domiciliari e viene trovato dai Carabinieri in giro nella periferia di Cesena | finisce in carcere

Il 29 dicembre a Cesena, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, cittadino albanese, dopo averlo trovato in giro nonostante fosse agli arresti domiciliari. L’intervento ha portato alla revoca della misura restrittiva, con il suo trasferimento in carcere. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle disposizioni giudiziarie e il ruolo delle forze dell’ordine nel monitoraggio del rispetto delle misure cautelari.

Nel pomeriggio del 29 dicembre i carabinieri di Cesena hanno arrestato un 36enne cittadino albanese per essere evaso dai domiciliari. I militari lo hanno rintracciato mentre, a piedi, percorreva una via periferica di Cesena. Il 36enne è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli.

