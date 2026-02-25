Serviva il miglior Edwards per interrompere la crisi europea e superare la delusione in Coppa Italia: dopo tre sconfitte consecutive, Bologna torna a sorridere in Eurolega, battendo il Barcellona 85-80 trascinata dal suo playmaker. Edwards realizza 22 punti, sublimati dai canestri che chiudono il match, e riscatta la pessima prova contro Tortona. Decisivi anche Smailagic e Vildoza, mentre nei blaugrana non deludono i grandi ex Punter (27 punti) e Shengelia. La prima parte di gara è accesa, con l'avvio segnato dal duello tra Punter e Edwards: 12 punti per il blaugrana con 33 dall'arco, 10 per il play della Virtus, ma il Barça si porta avanti grazie all'altro ex, Shengelia, che è un fattore a rimbalzo offensivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, Edwards rialza la Virtus: dopo 3 ko di fila arriva il successo sul Barcellona

Leggi anche: Eurolega, Virtus a un passo dall’impresa. Sul ferro la tripla di Edwards

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Barcellona 85-80, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: orgoglio bianconero, blaugrana al tappeto! 22 punti di Edwards

Basket, la Virtus torna a vincere in Eurolega: Barcellona battuto 85-80Prima del match, accoglienza trionfale dei tifosi bolognesi ai due ex bianconeri Shengelia e Clyburn, premiati dal patron Zanetti ... rainews.it

Basket, la Virtus Bologna reagisce e batte il Barcellona in EurolegaLa Virtus Bologna si riscatta e dopo le tre sconfitte consecutive torna alla vittoria nella 29esima giornata dell'Eurolega 2025-2026. La squadra di coach ... oasport.it