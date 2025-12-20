Belgrado (Serbia), 19 dicembre 2025 – Brucia. Sotto un certo punto di vista brucia, perché la Virtus ha tra le mani il pallone per lasciare Belgrado con quattro punti in due giorni. Brucia perché il pallone arriva nelle mani del giocatore più indicato per questo tipo di azione, Carsen Edwards. Ma la tripla del Bulldozer bianconero si stampa sul ferro. Poteva cercare la penetrazione? Forse sì. Nelle ultime settimane, però, Carsen spesso si è scontrato contro le difese avversarie. E nel dubbio cerca la specialità della casa. Difficile dargli torto. E soprattutto, anche se la sconfitta brucia, vanno operati i necessari distinguo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus a un passo dall’impresa. Sul ferro la tripla di Edwards

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Real Madrid 74-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards trascina, le V nere firmano subito l’impresa!

Leggi anche: Basket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

EuroLega, 17ª giornata: Virtus Bologna ad un passo dalla miracolosa doppietta in terra serba. Butler punisce le V Nere nel finale - La Virtus Bologna torna in campo a Belgrado per la seconda volta nella settimana del doppio turno di EuroLega contro la Stella Rossa, dopo la magnifica ... basketinside.com