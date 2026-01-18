Eugenia di York spezza il cuore del padre Andrea l’ex Principe è devastato
Eugenia di York, figlia dell’ex Principe Andrea, avrebbe deciso di interrompere ogni rapporto con lui, secondo quanto riportato. Questa scelta rappresenta un ulteriore momento di difficoltà per Andrea, già indebolito dalla perdita di titoli e privilegi. La notizia solleva nuove riflessioni sulla relazione tra padre e figlia in un contesto di recenti tensioni familiari.
L’ex Principe Andrea, già travolto dalla perdita di titoli, proprietà e prestigio, subisce ora un nuovo colpo: sua figlia, la Principessa Eugenia di York avrebbe deciso di chiudere ogni contatto con il padre. Secondo fonti della stampa britannica, la nipote della Regina Elisabetta non gli rivolgerebbe più la parola e non lo avrebbe incontrato nemmeno durante le recenti vacanze di Natale. Una frattura familiare, a quanto pare, netta e definitiva. Eugenia di York taglia i ponti con il padre Andrea. Eugenia di York avrebbe reciso ogni legame con suo padre Andrea in uno dei momenti più delicati del declino pubblico dell’ex Principe. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Perché il titolo di Duca di York (a cui il principe Andrea ha rinunciato) è sempre stato “maledetto”
Leggi anche: Il 12 dicembre Beatrice di York farà battezzare la figlia Athena Mapelli Mozzi. Ma a far parlare sono i suoi genitori: Fergie e l'ex principe Andrea
~Acquerello di Eugenia Gorbacheva~ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.