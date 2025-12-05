Etna trekking e cioccolata in rifugio

Per domenica 14 dicembre un percorso suggestivo tra colate laviche, rifugi e boschi secolari, per vivere una giornata all’insegna della natura e della condivisione sul nostro amato vulcano. Un’esperienza che unisce la magia dell’Etna in inverno al piacere di una pausa golosa con cioccolata calda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

ETNA TREKKING - GRAN TOUR DEL SELVAGGIO OVEST Oggi Mamma Etna in splendida forma ci ha regalato una giornata indimenticabile in Natura! Grazie ai partecipanti! #sicilytrek - facebook.com Vai su Facebook

Etna trekking e cioccolata in rifugio - Per domenica 14 dicembre un percorso suggestivo tra colate laviche, rifugi e boschi secolari, per vivere una giornata all’insegna della natura e della condivisione sul nostro amato vulcano. Come scrive cataniatoday.it

Santo Stefano sull'Etna: trekking fino al rifugio Gemellaro - Il giorno di Santo Stefano, vivi un’esperienza diversa e autentica: una passeggiata naturalistica sull’Etna per respirare la magia delle feste immersi nella natura. Da cataniatoday.it

Etna, l'eruzione di Ferragosto vista dal rifugio sopra Bronte: boati, esplosioni e fontane di lava - L'Etna si è risvegliata nella notte di Ferragosto con un nuovo e intenso parossismo, boati, esplosioni, fontane di lava. Scrive video.corriere.it