Nzola espulso in Pisa Parma | follia pura l’attaccante perde la testa e reagisce così! Stangata in arrivo salterà la Juventus? Cos’è successo

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Pisa e Parma, Nzola ha vissuto un momento di follia, reagendo in modo eccessivo e portando all’espulsione. L’episodio ha suscitato scalpore e potrebbe comportare una sanzione pesante, mettendo a rischio la sua presenza contro la Juventus. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Nzola espulso in Pisa Parma: reazione folle dell’attaccante! Stangata in arrivo, salterà la Juventus? Cos’è accaduto. La serata dell’Arena Garibaldi lascia in eredità al Pisa non solo l’amarezza per una sconfitta di misura (0-1), ma anche una pesante incognita disciplinare che rischia di condizionare le prossime settimane. Nei minuti finali della sfida contro il Parma, decisa dal rigore di Benedyczak, la tensione ha giocato un brutto scherzo a M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, classe 1996, si è reso protagonista di un gesto antisportivo che gli è costato l’espulsione diretta e che ora fa tremare la dirigenza toscana in vista delle decisioni del Giudice Sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

