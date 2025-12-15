Kelly Juventus l’inglese sboccia a Bologna! Si incolla a Dallinga e fa un figurone al Dall’Ara | voto altissimo per il difensore inglese

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
kelly juventus l8217inglese sboccia a bologna si incolla a dallinga e fa un figurone al dall8217ara voto altissimo per il difensore inglese

© Juventusnews24.com - Kelly Juventus, l’inglese sboccia a Bologna! Si incolla a Dallinga e fa un figurone al Dall’Ara: voto altissimo per il difensore inglese

Kelly Juventus, prestazione dominante al DallAra premiata con un voto alto per la capacità di reggere l’urto fisico e gestire l’uno contro uno. Nella notte di Bologna, dove la  Juventus  ha costruito la sua vittoria sulla solidità e sul sacrificio, la copertina difensiva se la prende con merito  Lloyd Kelly. In una partita sporca e spigolosa, il centrale inglese si è eretto a muro invalicabile, disputando quella che probabilmente è la sua miglior gara da quando veste il bianconero. La  Gazzetta dello Sport  non ha esitato a riconoscere il valore della sua performance, assegnandogli un  7  in pagella che certifica una supremazia totale sul diretto avversario. Juventusnews24.com

LLOYD KELLY - Against All Odds | @ Small Talk S02 E02

Video LLOYD KELLY - Against All Odds | @ Small Talk S02 E02

Juventus, Albanese: ‘Kelly può lasciare il club bianconero’ - Il mercato estivo della Juventus sta per accendersi e i movimenti in entrata e in uscita potrebbero essere numerosi, con alcune scelte già destinate a far discutere. it.blastingnews.com

Perché la Juventus ha riscattato Kelly - Il primo acquisto “formale” per la prossima stagione è Lloyd Kelly, riscattato dal Newcastle già dopo la partita contro ... calciomercato.com