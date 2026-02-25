Esplosione a Negrar | crollo palazzina un morto e tre feriti

Un’esplosione in via Sattarine a Negrar ha causato il crollo di una palazzina e ha provocato una vittima e tre feriti. La causa sembra essere un problema con l’impianto del gas, che ha provocato una potente deflagrazione. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’uomo di 68 anni rimasto intrappolato sotto le macerie. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una tragedia ha colpito Prun di Negrar, in provincia di Verona, dove un’esplosione ha distrutto una palazzina in via Sattarine, causando la morte di un uomo di 68 anni, Bruno Savoia, e il ferimento di altre tre persone. L’incidente, avvenuto martedì 24 febbraio intorno alle 17:45, sembra essere stato causato da una bombola a gas. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estrarre i superstiti dalle macerie, portando in salvo tre persone che sono state trasportate in ospedale. L’edificio, che si sviluppava su tre piani con una mansarda, è crollato dopo l’esplosione al primo piano, lasciando un bilancio drammatico: un morto e tre feriti, due dei quali ricoverati all’ospedale di Borgo Trento, mentre il terzo è stato trasferito al Santa Chiara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un forte boato, l'esplosione e una palazzina di tre piani più mansarda che crolla. A morire Bruno Savoia, classe 1958, mentre i suoi familiari - la moglie, il figlio di 33 anni e il cognato - rimangono feriti. E' accaduto a Negrar, frazione di Prun, nella zona della Val

