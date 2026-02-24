Verona un morto e tre feriti in esplosione palazzina Negrar | le immagini dell' edificio crollato

Un'esplosione in una palazzina di tre piani a Negrar ha causato un morto e tre feriti, a causa di una fuga di gas. Le fiamme hanno provocato il crollo dell'edificio, lasciando dietro distruzione e paura tra i residenti. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per aiutare le vittime e mettere in sicurezza l'area. La zona è ancora sotto osservazione mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato l'incidente.

È di un morto e tre feriti il primo bilancio dell’esplosione avvenuta martedì in una palazzina di tre piani, poi crollata, in via Settarine a Prun di Negrar, in provincia di Verona. L’intervento dei vigili del fuoco veronesi, iniziato alle 17.45 di martedì, è ancora in corso e vede impegnate le squadre operative del comando con due autopompe, un’autoscale e carro fari coordinate dal funzionario di guardia. Tre persone, due uomini e una donna, sono state estratte dalle macerie e sono ferite. La quarta persona, un uomo, è stata estratta alle 19 ed era già morto. Per lui, il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Verona, esplosione a Negrar: crolla palazzina, un morto e tre estratti vivi dalle macerie Un'esplosione a Negrar ha causato il crollo di una palazzina, provocando la morte di una persona e il salvataggio di tre altri dai detriti.

Verona, esplosione a Negrar: crolla una palazzina, ci sono feriti. Si scava sotto le macerieUn'esplosione in una palazzina di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e ferito alcune persone.

