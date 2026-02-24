Verona esplosione a Negrar | crolla palazzina un morto e tre estratti vivi dalle macerie 

Un'esplosione a Negrar ha causato il crollo di una palazzina, provocando la morte di una persona e il salvataggio di tre altri dai detriti. La deflagrazione, avvenuta al primo piano, ha aperto un boato udibile in tutta la zona e ha portato al cedimento dell'edificio. I soccorritori sono subito intervenuti, estrapolando i sopravvissuti e verificando la presenza di altri potenziali feriti. La scena si è riempita di ambulanze e vigili del fuoco.

Prima un boato fortissimo, attorno alle 18, sentito in tutta la zona, poi il crollo: un morto e tre feriti il bilancio dell'esplosione registrata nel Veronese. C'erano almeno quattro persone in casa quando una palazzina di tre piani di via Sattarine, nella frazione di Prun, a Negrar (Verona) è franata su se stessa. Immediati i soccorsi d tutta la provincia, con vigili del fuoco e sanitari. Mosso anche l'elisoccorso. Una persona è stata salvata subito, altre due - poco dopo - sono state liberate dai detriti e medicate sul posto. Ma una quarta persona è rimasta per molto tempo sotto le macerie ed è stata trovata senza vita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Verona, esplosione a Negrar: crolla una palazzina, ci sono feriti. Si scava sotto le macerieUn'esplosione in una palazzina di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e ferito alcune persone.

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: 3 feriti estratti dalle macerie, si cerca una quarta personaUn'esplosione in una palazzina di tre piani a Prun, frazione di Negrar, ha causato il crollo totale dell’edificio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Esplosione in una palazzina a Negrar: si scava sotto le macerie; David Rossi, sei pm ancora contro le Iene; Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo. Su Pucci: Io indipendente nel mio lavoro; Da Fs-Trenitalia 2 miliardi sull’AV.

Verona, esplosione in una palazzina di 3 piani a Negrar: crolla l'intero edificio. Estratte alcune persone feriteEsplosione in una palazzina di 3 piani a Negrar, in provincia di Verona, che ha causato il crollo della struttura. Sono intervenuti i vigili del fuoco, personale Usar e cinofili, che ... leggo.it

Verona, esplode una palazzina a Negrar: diverse persone coinvolteUn’esplosione seguita da un crollo ha coinvolto un edificio di tre piani a Prun, frazione di Negrar, nel Veronese. Quattro persone erano presenti al momento dell’incidente: una è stata estratta viva, ... tg24.sky.it

Verona, esplosione e crollo di un fabbricato di 3 piani: intervento dei vigili del fuoco | FOTO - facebook.com facebook