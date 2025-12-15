Condannati Alfredo e Gabriele Scaccia | quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione

Ieri a Verbania è stata emessa una sentenza nei confronti di Alfredo e Gabriele Scaccia, condannati rispettivamente a quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione e per falsità. La decisione del giudice Gianni Macchioni ha riguardato i due imputati coinvolti in un procedimento giudiziario per violazioni penali.

Ieri a Verbania (VCO) è arrivata la sentenza nei confronti dell'avvocato Alfredo Scaccia e del figlio Gabriele, condannati dal giudice Gianni Macchioni rispettivamente a 4 anni e 3 mesi per esercizio abusivo della professione e falsità ideologica e materiale di pubblico ufficiale.