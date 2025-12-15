Condannati Alfredo e Gabriele Scaccia | quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Verbania è stata emessa una sentenza nei confronti di Alfredo e Gabriele Scaccia, condannati rispettivamente a quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione e per falsità. La decisione del giudice Gianni Macchioni ha riguardato i due imputati coinvolti in un procedimento giudiziario per violazioni penali.

condannati alfredo e gabriele scaccia quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione

© Frosinonetoday.it - Condannati Alfredo e Gabriele Scaccia: quattro anni e tre mesi per esercizio abusivo della professione

Ieri a Verbania (VCO) è arrivata la sentenza nei confronti dell’avvocato Alfredo Scaccia e del figlio Gabriele, condannati dal giudice Gianni Macchioni rispettivamente a 4 anni e 3 mesi per esercizio abusivo della professione e falsità ideologica e materiale di pubblico ufficiale. Secondo. Frosinonetoday.it

Garlasco, Sempio e i soldi agli avvocati: i risvolti delle indagini - Ore 14 del 10/11/2025

Video Garlasco, Sempio e i soldi agli avvocati: i risvolti delle indagini - Ore 14 del 10/11/2025

Garlasco, chi è Alfredo Scaccia: il Frosinone Calcio, i guai giudiziari, il ruolo di portavoce (per un giorno) di Massimo Lovati - Garlasco, chi è Alfredo Scaccia: la presidenza del Frosinone Calcio, i guai giudiziari, il ruolo di portavoce (per un giorno) di Massimo Lovati Alfredo Scaccia è stato scelto come portavoce da Massimo ... affaritaliani.it