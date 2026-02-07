Propone cure e prescrive medicinali ma non ha alcuna abilitazione | denunciato per esercizio abusivo della professione

I militari del Nas di Pisa hanno denunciato un uomo di 71 anni che si proponeva come medico, prescrivendo cure e medicinali senza averne l’abilitazione. L’indagine, condotta in breve tempo, ha smascherato la sua attività illegale.

PISA – Al termine di una rapida ed efficace attivita? d’indagine, i militari del Nas hanno denunciato un uomo di 71 anni, ritenuto responsabile dell’ esercizio abusivo della professione medica. L’operazione e? scaturita da un’attenta attivita? informativa di settore, supportata dal monitoraggio dei profili social riconducibili all’indagato e dall’acquisizione di numerose testimonianze. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo operava all’interno di una struttura medica, pur essendo totalmente privo dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni necessarie per legge. Dalle investigazioni e? emerso che il sedicente medico riceveva pazienti proponendo cure per diverse patologie.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

