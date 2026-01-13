USA indagine penale contro Jerome Powell | cosa rischia il presidente della Federal Reserve e perché ora è guerra aperta con Trump

Un’indagine penale contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha aperto un fronte di tensione tra l’istituzione e l’amministrazione americana. La disputa, che coinvolge anche l’ex presidente Donald Trump, evidenzia un momento di grande complessità nelle relazioni tra politica e banca centrale negli Stati Uniti. In questa analisi, si approfondiscono le cause e le possibili conseguenze di questa crisi senza precedenti.

È uno scontro senza precedenti quello che si sta consumando tra la Casa Bianca e la Federal Reserve. Al centro della tempesta c'è Jerome Powell, il presidente della banca centrale americana che Donald Trump aveva personalmente scelto durante il suo primo mandato e che ora si trova sotto inchiesta penale del Dipartimento di Giustizia. Un'escalation che potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol per il presidente degli Stati Uniti. L'indagine riguarda la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della Federal Reserve a Washington. I procuratori contestano a Powell le dichiarazioni rilasciate al Congresso lo scorso giugno sui costi del maxi progetto, considerati eccessivi dall'amministrazione Trump.

