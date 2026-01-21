Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano, con Trump che mette in discussione l’alleanza storica. Nel contesto di Davos, Lagarde ha sottolineato come i dazi possano ricadere sui consumatori americani. Mentre il presidente americano cerca di consolidare il suo ruolo di leader, i segnali dai sondaggi e dai mercati indicano una crescente instabilità e sfiducia.

Il blocco sovietico è finito quando è caduto il Muro di Berlino.L’alleanza occidentale, in modo meno teatrale, quando il panorama umano nello sfarzo nevrotico di Davos ha iniziato a cambiare.Volodymyr Zelensky dubita di venire, perché intravede una presa in giro per sé e per il suo Paese che resiste da quattro anni a un’aggressione feroce.Invece dopo quattro anni è tornato a farsi vedere l’aggressore, la Russia: Kirill Dmitriev, un prodotto di Harvard, Goldman Sachs e McKinsey, ma oggi negoziatore per conto di Vladimir Putin, si è presentato ieri mattina fra le nevi svizzere sbeffeggiando «il collasso del globalismo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

