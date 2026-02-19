Escursione sul Monte Gemola - Colli Euganei a 6 zampe

Il terzo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe porta gruppi di appassionati e cani sui sentieri del Monte Gemola. La manifestazione permette di esplorare il paesaggio euganeo in compagnia, con spiegazioni sulle caratteristiche naturali della zona. Organizer e partecipanti si incontrano per camminare insieme, condividendo l’esperienza tra boschi e colline. Durante l’escursione si potrà osservare da vicino la flora locale e scoprire dettagli sulla storia del territorio. La passeggiata si conclude in un punto panoramico con viste spettacolari sulla regione.

Terzo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale escursionistica ed istruttrice cinofila. Domenica 1 Marzo, insieme alla guida Sara, ricercheremo il giallo addentrandoci a piccoli passi in un primo assaggio di primavera sui dolci pendii del Monte Gemola. Inoltre, non mancheranno le pillole cinofile di Alice e pratici consigli per la gestione del cane in natura. - Difficoltà: E (escursionistico – mediofacile)- Dislivello: +230 m ca- Durata: 3.