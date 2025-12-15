Ermal Meta torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Ermal Meta è in gara con Stella stellina

Ermal Meta porterà al Festival di Sanremo 2026 Stella stellina, un brano di resistenza e speranza, nonostante tutto. Il titolo della canzone che Ermal Meta porterà al Festival di Sanremo 2026 è Stella stellina, un brano di resistenza e speranza, nonostante tutto, da ora in presave. Ermal non è nuovo sul palco dell’Ariston: la sua storia con il Festival di Sanremo è ricca di tappe significative, tra successi e riconoscimenti. Già nel 2016, nella sezione Nuove Proposte, si fece notare con Odio le favole, piazzandosi al terzo posto e lanciando la carriera solista. L’anno successivo, nel 2017, esordì tra i Big con Vietato morire, arrivando ancora terzo e ottenendo il Premio della Critica Mia Martini. Spettacolo.eu

Ermal Meta con Stella stellina a Sanremo 2026

Ermal Meta a Sanremo con “Stella Stellina: “È una canzone attuale e di speranza” - “Tutte le volte a Sanremo è andata parecchio bene, ma non riesco ad abituarmi a questo palco... radioitalia.it