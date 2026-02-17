ermal meta stella stellina testo del brano in gara a sanremo 2026

Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, scritto per raccontare la storia di una bambina che si nasconde sotto i bombardamenti. La canzone descrive le paure e i sogni di una giovane che cerca conforto tra le stelle, mentre il conflitto infuria intorno a lei. Meta ha voluto usare la musica per portare l’attenzione su una realtà difficile e spesso ignorata.

Ermal Meta sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Stella stellina, con cui racconta la storia di una bambina che vive sotto i bombardamenti, ecco il testo. Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big dell’edizione 2026 con il brano Stella stellina, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto. Il pezzo racconta, attraverso un testo poetico, mai retorico e immagini fortemente evocative, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. Il punto di vista è quello di un uomo – forse un padre, forse un vicino di casa – che osserva e restituisce uno sguardo intimo e umano su una tragedia collettiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

