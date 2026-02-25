Ergastolo a Moussa Sangare per l' omicidio di Sharon Verzeni vita spezzata per capriccio e per noia

Moussa Sangare, 31enne di origini maliane, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate per la strada mentre passeggiava. Il delitto era stato commesso la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La corte d’Assise ha ritenuto l’imputato colpevole di omicidio volontario pluriaggravato con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo al killer La corte d’Assise di Bergamo ha deciso dopo cinque ore di camera di consiglio. Moussa Sangare, 31enne di origini maliane, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni è stato condannato all’ergastolo. I funerali di Sharon Verzeni il 3 agosto 2024 Secondo i giudici non ci sono dubbi: l’uomo è il killer che nel luglio 2024 uccise la 33enne, colpita a coltellate per la strada mentre passeggiava. 🔗 Leggi su Virgilio.it

