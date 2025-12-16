Sharon Verzeni il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare Una vita spezzata per un capriccio

Il pubblico ministero di Bergamo ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni avvenuto a Terno d’Isola nel 2024. L’accusa sostiene che l’omicidio, avvenuto durante una notte di luglio, sia stato determinato da un capriccio che ha spezzato una vita.

Milano, 16 dicembre 2025 – Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l' ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l' omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Moussa Sangare non cercava una vittima precisa ma il momento. Ha pianificato l'atto di togliere la vita: allarme sociale sottovalutato. Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione. e Ma soprattutto a pesare è la "gigantesca aggravante dei futili motivi", come l'ha definita nel corso della sua requisitoria nel processo in corso a Bergamo.

Delitto di Sharon, il pm chiede l’ergastolo.«Non siano concesse attenuanti a Sangare» - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha sollecitato la Corte a non concedere le attenuanti generiche a Moussa Sangare. ecodibergamo.it

Omicidio Sharon Verzeni, processo alle battute finali. Uccisa nel Bergamasco senza motivo, attesa la richiesta del pm #ANSA x.com

