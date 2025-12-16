Sharon Verzeni il pm chiede l' ergastolo per Moussa Sangare | Vita spezzata per un capriccio

Il pubblico ministero ha richiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, sospettato di aver provocato la morte di Sharon Verzeni. Durante l'udienza, Sangare ha cercato di interrompere la requisitoria, ma è stato rimproverato dal magistrato, che ha preso la parola per descrivere la gravità del gesto e la vita distrutta dalla vicenda.

© Tgcom24.mediaset.it - Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Moussa Sangare: "Vita spezzata per un capriccio"

Il presunto killer ha provato a interrompere la requisitoria del pubblico ministero, che ha replicato: "Stia zitto, ora parlo io". Tgcom24.mediaset.it

