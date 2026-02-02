Al Cinematocasa la seconda edizione Jazz Up Close | si apre con un dialogo intimo tra tromba e pianoforte

Questa sera al Cinematocasa di Palermo parte la seconda edizione di Jazz Up Close. La serata si apre con un dialogo tra tromba e pianoforte, in un ambiente raccolto e intimo. I musicisti si avvicinano al pubblico, creando un’atmosfera calda e coinvolgente, come fosse un salotto tra amici. La rassegna prosegue per 15 notti, offrendo un’occasione per ascoltare musica in modo più diretto e personale.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club. Il ciclo comprende altri 15 appuntamenti, in programma dal 7 febbraio al 28 marzo, che vedranno protagonisti alcuni tra i più raffinati e rappresentativi musicisti del jazz siciliano, interpreti di una scena musicale ricca di creatività, dialogo e ricerca espressiva. Nel formato di Jazz Up Close, i musicisti suonano al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Cinematocasa Palermo Al Cinematocasa al via la rassegna musicale "Christmas Up close": quattro appuntamenti con la grande musica Al Cinematocasa di Palermo prende il via la rassegna musicale Edu Up Close: al Cinematocasa 7 notti di concerti e laboratori Dal 10 al 31 gennaio 2026, il Cinematocasa di Palermo ospita Edu Up Close, una rassegna dedicata a musica, apprendimento e creatività. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cinematocasa Palermo Al Cinematocasa di Palermo al via la seconda edizione di Jazz Up Close: dal 7 febbraio al 28 marzoAl Cinematocasa di Palermo prende vita la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, un ciclo di concerti che invita a coltivare l’ascolto intimo e la vicinanza tra ... ilfattonisseno.it Ultimo weekend per EDU Up Close - 7 Nights of Music, Learning and Creativity a Cinematocasa Palermo. Il 30 e 31 gennaio laboratori e concerti con Giuseppe Urso e Mimmo Cafiero chiudono il ciclo dedicato al jazz come linguaggio creativo e condiviso. #E - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.