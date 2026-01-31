Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein. Tra le immagini spiccano foto sconvolgenti dell’ex principe Andrea, che appare accovacciato su una donna. La pubblicazione dei file rivela dettagli inquietanti e immagini che mettono in discussione comportamenti e relazioni di figure pubbliche coinvolte.

Tre milioni di pagine, oltre 2.000 video e circa 180mila fotografie. È l’ultima, imponente tranche di documenti sul caso Jeffrey Epstein resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, settimane dopo la scadenza del termine fissato al 19 dicembre per la pubblicazione completa delle carte sull’ex finanziere, morto suicida in carcere nel 2019. Tra i file diffusi figurano anche immagini e materiale pornografico trovati nei dispositivi di Epstein, sottoposti a un’ampia revisione e a pesanti censure per tutelare le vittime e non compromettere indagini ancora in corso. L’accesso ai documenti è consentito solo ai maggiorenni, con un sistema di verifica dell’età imposto dal ministero vista l’estrema sensibilità dei contenuti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Epstein files, le disturbanti foto dell'ex principe Andrea accovacciato su una donna: cosa è emerso negli ultimi documenti resi pubblici

