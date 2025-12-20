Pubblicati i file su Epstein nei documenti oltre 1.200 vittime Tra le migliaia di foto anche Clinton in piscina

Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1.200 giovani donne abusate da Jeffrey Epstein e i suoi sodali. A poche ore dalla scadenza stabilita dal Congresso americano a novembre, il dipartimento di Giustizia ha pubblicato sul suo sito i file sul caso del finanziere pedofilo morto suicida in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

